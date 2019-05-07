Глацких официально зарегистрировала «лифт» для детей из регионов
17:22, 07 Май 2019
Чиновница стала президентом своего спортивного фонда.
Экс-чиновница Ольга Глацких учредила фонд развития спорта «Ты сможешь сам» и стала его президентом. По словам Глацких, он должен стать «социальным лифтом для детей из регионов». В налоговой организацию зарегистрировали 26 апреля. Согласно документам, фонд будет заниматься развитием спортивного образования. В феврале Ольга Глацких организовала турнир по художественной гимнастике имени себя с названием «Ты сможешь сам» и решила вывезти своих подопечных на сборы в Испанию. Тогда девушка и анонсировала создание фонда.
Олимпийская чемпионка Ольга Глацких была директором департамента молодежной политики в правительстве Свердловской области. Накануне ноябрьских праздников в 2018 году на рабочей встрече в Кировграде на вопрос о поддержке молодых людей она заявила, что «государство не просило вас рожать». Поднявшийся после этого скандал вынудил чиновницу спустя пару месяцев написать заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас она занимает должность замдиректора ДИВСа, реализует околоспортивные проекты и выступает в качестве модели.
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