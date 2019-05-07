Глацких официально зарегистрировала «лифт» для детей из регионов

Олимпийская чемпионка Ольга Глацких была директором департамента молодежной политики в правительстве Свердловской области. Накануне ноябрьских праздников в 2018 году на рабочей встрече в Кировграде на вопрос о поддержке молодых людей она заявила , что « государство не просило вас рожать». Поднявшийся после этого скандал вынудил чиновницу спустя пару месяцев написать заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас она занимает должность замдиректора ДИВСа , реализует околоспортивные проекты и выступает в качестве модели.