Германия и Россия обсудят демократию в Ельцин Центре
Германо-российский demoSlam пройдет в Ельцин Центре. Молодые немцы и жители России обсудят сходства и различия в понимании демократии, свободы, прав человека в двух странах, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия. Семинар будет проходить три дня. Затем 15 мая в 19:30 в Center Club шесть участников в русско-немецких парах презентуют результаты обмена опытом и подискутируют с аудиторией.
«В последнее время можно слышать, что россиянам не нужны так называемые „европейские ценности“ — у них свои, особые ценности. Действительно ли это так? В чем представления россиян и других европейцев о демократии, свободе совпадают, а где расходятся?», — размышляет основатель demoSlam Евгения Сайко.
Фото: организаторы мероприятия
Среди спикеров встречи 15 мая будут журналист Бьерн-Хендрик Отте, студентка Иркутского медуниверситета Яна Портная, будущий инженер по технологиям охраны окружающей среды Александр Гюнтер, студентка факультета международных отношений в Томском госуниверситете Любовь Терешина, культуролог и журналист Роберт Швас и инженер-электротехник Виктор Плеханов.
Мероприятие пройдет на немецком и русском языках с синхронным переводом. Чтобы попасть на demoSlam, нужно зарегистрироваться здесь.