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Германия и Россия обсудят демократию в Ельцин Центре

12:13, 07 Май 2019
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Фото: pixabay
Результаты обмена опытом презентуют 15 мая.

Германо-российский demoSlam пройдет в Ельцин Центре. Молодые немцы и жители России обсудят сходства и различия в понимании демократии, свободы, прав человека в двух странах, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия. Семинар будет проходить три дня. Затем 15 мая в 19:30 в Center Club шесть участников в русско-немецких парах презентуют результаты обмена опытом и подискутируют с аудиторией.

«В последнее время можно слышать, что россиянам не нужны так называемые европейские ценности“ — у них свои, особые ценности. Действительно ли это так? В чем представления россиян и других европейцев о демократии, свободе совпадают, а где расходятся?», — размышляет основатель demoSlam Евгения Сайко.

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Фото: организаторы мероприятия

Среди спикеров встречи 15 мая будут журналист Бьерн-Хендрик Отте, студентка Иркутского медуниверситета Яна Портная, будущий инженер по технологиям охраны окружающей среды Александр Гюнтер, студентка факультета международных отношений в Томском госуниверситете Любовь Терешина, культуролог и журналист Роберт Швас и инженер-электротехник Виктор Плеханов.

Мероприятие пройдет на немецком и русском языках с синхронным переводом. Чтобы попасть на demoSlam, нужно зарегистрироваться здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, россияне, Россия, немцы, Германия, Ельцин Центр, Екатеринбург
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