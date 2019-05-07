Германия и Россия обсудят демократию в Ельцин Центре

Германо-российский demoSlam пройдет в Ельцин Центре. Молодые немцы и жители России обсудят сходства и различия в понимании демократии, свободы, прав человека в двух странах, сообщили ЕТВ организаторы мероприятия. Семинар будет проходить три дня. Затем 15 мая в 19:30 в Center Club шесть участников в русско-немецких парах презентуют результаты обмена опытом и подискутируют с аудиторией.

«В последнее время можно слышать, что россиянам не нужны так называемые „европейские ценности“ — у них свои, особые ценности. Действительно ли это так? В чем представления россиян и других европейцев о демократии, свободе совпадают, а где расходятся?», — размышляет основатель demoSlam Евгения Сайко.