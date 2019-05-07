ФАС: «Спецавтобаза» нарушила закон, исполняя мусорную реформу

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Регоператор должен был провести конкурс по 44-ФЗ , поэтому разместил документацию на площадке « РТС-тендер». На этом сайте также проводятся торги по 223-ФЗ , поэтому все лоты размещают разных вкладках. Согласно сведениям УФАС , закупка « Спецавтобазы» размещалась во вкладке « Главная/223-ФЗ/Расширенный поиск». « Это может рассматриваться не иначе , как намерение скрыть информацию о проводимых торгах с целью ограничить круг участников аукциона», — сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского УФАС.





Это привело к тому , что в конкурсе поучаствовал всего один подрядчик — « Транссервис» со средним ценником на вывоз ТКО в 426,25 рубля за кубометр , тогда как подрядчик другого регоператора, « Рифея», вывозит мусор за 317,2 рубля за кубометр.





« Спецавтобазу», так как именно это повлияло на тариф на мусор в Восточной зоне Свердловской области. Сейчас он составляет 146,12 рубля в месяц. В апреле « Спецавтобаза» пыталась УФАС усмотрел в этих действиях ограничение конкуренции и завел дело наСпецавтобазу», так как именно это повлияло на тариф на мусор в Восточной зоне Свердловской области. Сейчас он составляет 146,12 рубля в месяц. В апрелеСпецавтобаза» пыталась поднять и этот тариф, но облсуд отказал ей в этом.





Свердловское УФАС завело дело на екатеринбургскуюСпецавтобазу», которая являетсямусорным» региональным оператором Восточной зоны. Ведомство усмотрело ограничение конкуренциикогда компания выбирала подрядчика по вывозу ТКО.