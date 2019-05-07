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ФАС: «Спецавтобаза» нарушила закон, исполняя мусорную реформу

08:15, 07 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Выбор подрядчика по вывозу ТКО, который сделал регоператор Восточной зоны Свердловской области, озадачил антимонопольщиков.
Свердловское УФАС завело дело на екатеринбургскую «Спецавтобазу», которая является «мусорным» региональным оператором Восточной зоны. Ведомство усмотрело ограничение конкуренции, когда компания выбирала подрядчика по вывозу ТКО.

Регоператор должен был провести конкурс по 44-ФЗ, поэтому разместил документацию на площадке «РТС-тендер». На этом сайте также проводятся торги по 223-ФЗ, поэтому все лоты размещают разных вкладках. Согласно сведениям УФАС, закупка «Спецавтобазы» размещалась во вкладке «Главная/223-ФЗ/Расширенный поиск». «Это может рассматриваться не иначе, как намерение скрыть информацию о проводимых торгах с целью ограничить круг участников аукциона», — сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского УФАС.

Это привело к тому, что в конкурсе поучаствовал всего один подрядчик — «Транссервис» со средним ценником на вывоз ТКО в 426,25 рубля за кубометр, тогда как подрядчик другого регоператора, «Рифея», вывозит мусор за 317,2 рубля за кубометр.

УФАС усмотрел в этих действиях ограничение конкуренции и завел дело на «Спецавтобазу», так как именно это повлияло на тариф на мусор в Восточной зоне Свердловской области. Сейчас он составляет 146,12 рубля в месяц. В апреле «Спецавтобаза» пыталась поднять и этот тариф, но облсуд отказал ей в этом.

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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, мусор, мусорная реформа, Спецавтобаза, Екатеринбург
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