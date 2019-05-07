Екатеринбурженку оставили без Geländewagen из-за миллионного долга

Приставы забрали у екатеринбурженки Mercedes-Benz G500 за миллионный долг. Женщина вовремя не заплатила компании деньги за поставленный товар, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Погашать долг она не собиралась и потом, из-за чего лишилась немецкого внедорожника.

Также у автоледи было 42 штрафа ГИБДД на 60 тысяч рублей, которые она тоже не торопилась погасить. Mercedes-Benz G500 забрали на спецстоянку. Его стоимость оценят эксперты, после чего продадут на торгах.