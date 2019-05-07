Екатеринбуржцы стали активно расчехлять кошельки в отпуске

Екатеринбуржцы стали меньше экономить в отпуске. К таким выводам пришли аналитики сервиса Momondo. Они выяснили, что на путешествия жители уральской столицы тратят больше всего денег — 28% респондентов. На втором и третьем местах — обустройство дома (24%) и еда (14%).

Чаще всего екатеринбуржцы закладывают на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей. При этом по сравнению с 2018 годом они стали больше тратиться в путешествиях. Так, в 2018 году на шопинге в отпуске экономили 63% опрошенных. Теперь эта цифра составила 48%. На аренде автомобиля и покупке авиабилетов тоже стали экономить меньше: показатели изменились на 6 и 5%. Кроме того, за проживание в гостиницах и отелях тоже готовы отдавать больше — раньше эту статью расходов сокращали 27%, теперь же 24% респондентов.