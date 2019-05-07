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Екатеринбуржцы стали активно расчехлять кошельки в отпуске

15:29, 07 Май 2019
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Фото: pixabay
Жители уральской столице меньше экономят на шопинге, аренде автомобиля и покупке билетов.

Екатеринбуржцы стали меньше экономить в отпуске. К таким выводам пришли аналитики сервиса Momondo. Они выяснили, что на путешествия жители уральской столицы тратят больше всего денег — 28% респондентов. На втором и третьем местах — обустройство дома (24%) и еда (14%).

Чаще всего екатеринбуржцы закладывают на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей. При этом по сравнению с 2018 годом они стали больше тратиться в путешествиях. Так, в 2018 году на шопинге в отпуске экономили 63% опрошенных. Теперь эта цифра составила 48%. На аренде автомобиля и покупке авиабилетов тоже стали экономить меньше: показатели изменились на 6 и 5%. Кроме того, за проживание в гостиницах и отелях тоже готовы отдавать больше — раньше эту статью расходов сокращали 27%, теперь же 24% респондентов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, опрос, Свердловская область , путешествие, отпуск
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