В родительский день больше автобусов заедут на кладбища Екатеринбурга

В родительский день, 7 мая, мэрия Екатеринбурга запустит дополнительные автобусы к городским кладбищам. Добраться до захоронений родственников можно будет маршрутом № 59 «УЗТМ — кладбище Окружное». Автобус следует по улицам Машиностроителей, проспекту Космонавтов и Кольцевой автодороге. Интервал движения составит 18-27 минут, сообщили в пресс-службе мэрии.

До Нижнеисетского кладбища можно добраться автобусом № 80, который идет по Юлиуса Фучика — 8 Марта — Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко. Ждать его придется 13-19 минут. До Лесного кладбища едет автобус № 63 «ТРЦ МЕГА — Лесное». Поймать его можно по Московскому тракту — Суходольской — Евгения Савкова и ЕКАТ. Интервал движения составит 12-15 минут. Мэр Александр Высокинский поручит прибрать выезды и тротуары на кладбищах. Все 27 территорий уже привели в порядок после зимы. Все желающие смогут получить мешки для мусора и грабли.