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В родительский день больше автобусов заедут на кладбища Екатеринбурга

14:28, 06 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Интервал движения составит от 12 до 27 минут.

В родительский день, 7 мая, мэрия Екатеринбурга запустит дополнительные автобусы к городским кладбищам. Добраться до захоронений родственников можно будет маршрутом № 59 «УЗТМ — кладбище Окружное». Автобус следует по улицам Машиностроителей, проспекту Космонавтов и Кольцевой автодороге. Интервал движения составит 18-27 минут, сообщили в пресс-службе мэрии.

До Нижнеисетского кладбища можно добраться автобусом № 80, который идет по Юлиуса Фучика — 8 Марта — Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко. Ждать его придется 13-19 минут. До Лесного кладбища едет автобус № 63 «ТРЦ МЕГА — Лесное». Поймать его можно по Московскому тракту — Суходольской — Евгения Савкова и ЕКАТ. Интервал движения составит 12-15 минут. Мэр Александр Высокинский поручит прибрать выезды и тротуары на кладбищах. Все 27 территорий уже привели в порядок после зимы. Все желающие смогут получить мешки для мусора и грабли.

Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова анализирует работу Артура Зиганшина.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, автобус, родительский день, кладбище, Екатеринбург
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