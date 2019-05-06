В майские праздники госавтоинспекторы задержали 288 пьяных уральцев

Сотрудники ГИБДД остановили за пять дней майских праздников 288 пьяных свердловчан. Еще 63 водителя отказались проходить проверку на алкоголь, хотя их нетрезвое состояние было заметно. Этим автомобилистам грозят крупные штрафы, лишение прав и даже арест на 15 суток, сообщили ЕТВ в УГИБДД по Свердловской области. Уголовное наказание светит 38 водителям, которых задержали в пьяном виде повторно. Также госавтоинспекция остановила 248 водителей, которые не имели права на управление автомобилем.

Всего с 1 по 5 мая 2019 года на Среднем Урале зафиксировали 20 ДТП, в которых пострадали 24 человека. Для сравнения: в 2018 году за этот же период произошло 32 ДТП, в котором погибли девять человек, еще 38 получили травмы.

Но россиян, в том числе и свердловчан, ждут очередные праздничные выходные. Работники ГИБДД вновь усилят контроль на дорогах.