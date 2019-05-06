Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В майские праздники госавтоинспекторы задержали 288 пьяных уральцев

12:18, 06 Май 2019
09a425b7-0ecf-4fd3-b9b8-98b090f702f1.jpg
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
С 1 по 5 мая в Свердловской области зафиксировали 20 ДТП.

Сотрудники ГИБДД остановили за пять дней майских праздников 288 пьяных свердловчан. Еще 63 водителя отказались проходить проверку на алкоголь, хотя их нетрезвое состояние было заметно. Этим автомобилистам грозят крупные штрафы, лишение прав и даже арест на 15 суток, сообщили ЕТВ в УГИБДД по Свердловской области. Уголовное наказание светит 38 водителям, которых задержали в пьяном виде повторно. Также госавтоинспекция остановила 248 водителей, которые не имели права на управление автомобилем.

Всего с 1 по 5 мая 2019 года на Среднем Урале зафиксировали 20 ДТП, в которых пострадали 24 человека. Для сравнения: в 2018 году за этот же период произошло 32 ДТП, в котором погибли девять человек, еще 38 получили травмы.

Но россиян, в том числе и свердловчан, ждут очередные праздничные выходные. Работники ГИБДД вновь усилят контроль на дорогах.

Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ анализирует парк.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В майские праздники госавтоинспекторы задержали 288 пьяных уральцев»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, пьяные, рейд, автомобилисты, ГИБДД, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
Общество
Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
ЕТВ побывал в уральском штабе дальнобойной революции и узнал о дальнейших планах борцов с «Платоном».
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Владимир Якуба - тренер в формате реалити.
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
От Светланы Зенковой
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.