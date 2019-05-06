Уральские таможенники забрали у бизнесмена 3000 игрушек Ferrary
13:09, 06 Май 2019
У предпринимателя не было документов, подтверждающих законное использование товарного знака.
Уральские таможенники изъяли у предпринимателя 3000 пластмассовых детских игрушек с маркировкой Ferrary. Бизнесмен привез продукцию из Узбекистана и даже подал декларацию в таможню, но при проверке выяснилось, что на использование товарного знака документов нет.
За незаконное использование маркировки Ferrary и сходство буквенных символов на игрушках продавцу грозит штраф и изъятие всей партии. Что делать с детскими игрушками дальше, решит суд, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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