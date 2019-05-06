Уральские таможенники забрали у бизнесмена 3000 игрушек Ferrary

Уральские таможенники изъяли у предпринимателя 3000 пластмассовых детских игрушек с маркировкой Ferrary. Бизнесмен привез продукцию из Узбекистана и даже подал декларацию в таможню, но при проверке выяснилось, что на использование товарного знака документов нет.

За незаконное использование маркировки Ferrary и сходство буквенных символов на игрушках продавцу грозит штраф и изъятие всей партии. Что делать с детскими игрушками дальше, решит суд, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.