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Уральские таможенники забрали у бизнесмена 3000 игрушек Ferrary

13:09, 06 Май 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
У предпринимателя не было документов, подтверждающих законное использование товарного знака.

Уральские таможенники изъяли у предпринимателя 3000 пластмассовых детских игрушек с маркировкой Ferrary. Бизнесмен привез продукцию из Узбекистана и даже подал декларацию в таможню, но при проверке выяснилось, что на использование товарного знака документов нет.

За незаконное использование маркировки Ferrary и сходство буквенных символов на игрушках продавцу грозит штраф и изъятие всей партии. Что делать с детскими игрушками дальше, решит суд, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, таможня, контрафакт, игрушки, Свердловская область , Екатеринбург
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