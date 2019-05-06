«Уральские авиалинии» почтили память жертв катастрофы в Шереметьево

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Трагедия произошла накануне , 5 мая , в аэропорту Шереметьево. Самолет « Аэрофлота», взлетевший в 18:03 , экстренно вернулся в воздушную гавань , при этом пилотам пришлось управлять судном в условиях отключившейся связи с диспетчером. При жесткой посадке лайнер Sukhoi Superjet загорелся в хвостовой части.





Изначально СМИ сообщали о десятке погибших пассажиров из 78 человек , находившихся на борту. Но глубокой ночью Следственный комитет РФ опубликовал официальные данные , согласно которым погиб 41 человек. В Мурманской области объявили траур.

АвиакомпанияУральские авиалинии» выразила соболезнования родственникам и близким погибших пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск. Екатеринбургский перевозчик опубликовал заявление в официальных пабликах в соцсетях.