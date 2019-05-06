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«Уральские авиалинии» почтили память жертв катастрофы в Шереметьево

08:57, 06 Май 2019
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Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»
Екатеринбургский перевозчик выразил соболезнования родственникам погибших.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выразила соболезнования родственникам и близким погибших пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск. Екатеринбургский перевозчик опубликовал заявление в официальных пабликах в соцсетях.

Трагедия произошла накануне, 5 мая, в аэропорту Шереметьево. Самолет «Аэрофлота», взлетевший в 18:03, экстренно вернулся в воздушную гавань, при этом пилотам пришлось управлять судном в условиях отключившейся связи с диспетчером. При жесткой посадке лайнер Sukhoi Superjet загорелся в хвостовой части.

Изначально СМИ сообщали о десятке погибших пассажиров из 78 человек, находившихся на борту. Но глубокой ночью Следственный комитет РФ опубликовал официальные данные, согласно которым погиб 41 человек. В Мурманской области объявили траур.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, катастрофа, аэропорт, Кольцово, Уральские авиалинии , Екатеринбург
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