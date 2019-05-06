Субботник в Екатеринбурге получил плавающую дату из-за праздников
16:09, 06 Май 2019
Уборка срывалась уже три раза.
Общегородской субботник в Екатеринбурге снова сдвинулся, теперь уже не из-за снега, а из-за подготовки к праздникам. Теперь сотрудники администрации планируют выйти на уборку в период с 13 по 17 мая, сообщили в пресс-службе мэрии. Но это не точно. Субботник планировали провести еще 27 апреля, но перенесли мероприятия из-за приближающейся Пасхи. Убрать парк 30 апреля не получилось из-за внезапного снегопада.
В отложенном субботнике Высокинский анонсировал применение моек высокого давления, которые позволят убрать с заборов старую краску и смыть со стен все объявления. Чиновники городской администрации традиционно выйдут с метлами и граблями в дендропарк у цирка. В прошлом году общегородской субботник проходил 5 мая. В нем поучаствовали 800 человек.
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