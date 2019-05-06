Стрелявшему из автомата Ионину может грозить уголовная ответственность

Депутату Госдумы Дмитрию Ионину, который открыл стрельбу из автомата в Камышлове в субботу, 4 мая, может грозить уголовная ответственность. Об этом ТАСС заявил председатель думской комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам Отари Аршба. «Его действия могут быть рассмотрены как нарушение Уголовного кодекса, и в этом случае санкции жестче», — сказал Аршба. Кроме того, Госдума готовится к рассмотрению инцидента. Комиссия приступит к оценке поведения депутата, если поступит соответствующее обращение.

Напомним, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин приехал в Камышлов и во дворе жилого дома рядом с рестораном достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат Калашникова, после чего дал очередь в воздух. Полиция и ФСБ приехали на место через несколько минут. Но оружие не изъяли. Как оказалось, автомат боевым не был. Скандальную ситуацию Дмитрий Ионин прокомментировал спустя сутки после инцидента и признал, что «совершил глупость».