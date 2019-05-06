Ресурсный центр назвал фейком парад феминисток в Нижнем Тагиле
15:41, 06 Май 2019
В соцсетях призывали пройтись по городу с радужными флагами на 9 мая. Распространителей слухов назвали мошенниками.
Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге назвал проковацией призыв устроить парад феминисток 9 мая в Нижнем Тагиле. Анонс такой акции появился в соцсетях. Участников призывали взять радужные флаги и пройти по городу с лозунгом «Мы победили фашизм, победим и сексизм». Куратор феминистского направления в ресурсном центре Полина Дробина рассказала, что создатели паблика «Феминистки Тагила» — это мошенники. Они использовали в анонсах ворованные фотографии с акций в других городах и создавали ложное впечатление, что феминистки могут поддерживать эту группу. Более того, большинство участников — мужчины.
«Я очень сомневаюсь, что кто-то придет на митинг. Фотографии, с якобы „феминистской“ акции — где женщины стоят с плакатами „обнимаши“ — это не феминистская акция. Прогулку и посиделки с радужным флагом я не считаю феминистской акцией. Поэтому я ничего хорошего не ожидаю, и полагаю, что вообще ничего не будет», — заявила Полина Дробина.
В ресурсном центре выяснили, что руководители феминистского движения в Нижнем Тагиле тоже ничего не знают об этой акции. «„Сестры со всего Урала“ никуда не едут», — заявила Полина Дробина. Мошенники также пытаются заманивать участников подарками — обещают раздавать книгу «Настоящая девчонка» всем участникам. Эту информацию опровергла автор Елена Климова. По ее словам, печатных экземпляров этой книги просто нет: тираж давно распродан.
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