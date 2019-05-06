Ресурсный центр назвал фейком парад феминисток в Нижнем Тагиле

Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге назвал проковацией призыв устроить парад феминисток 9 мая в Нижнем Тагиле. Анонс такой акции появился в соцсетях. Участников призывали взять радужные флаги и пройти по городу с лозунгом « Мы победили фашизм , победим и сексизм». Куратор феминистского направления в ресурсном центре Полина Дробина рассказала , что создатели паблика « Феминистки Тагила» — это мошенники. Они использовали в анонсах ворованные фотографии с акций в других городах и создавали ложное впечатление , что феминистки могут поддерживать эту группу. Более того , большинство участников — мужчины.





« Я очень сомневаюсь , что кто-то придет на митинг. Фотографии , с якобы „ феминистской“ акции — где женщины стоят с плакатами „ обнимаши“ — это не феминистская акция. Прогулку и посиделки с радужным флагом я не считаю феминистской акцией. Поэтому я ничего хорошего не ожидаю , и полагаю , что вообще ничего не будет», — заявила Полина Дробина.





