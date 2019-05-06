Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Ресурсный центр назвал фейком парад феминисток в Нижнем Тагиле

15:41, 06 Май 2019
yvpuk.jpg
Фото: pixabay
В соцсетях призывали пройтись по городу с радужными флагами на 9 мая. Распространителей слухов назвали мошенниками.
Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге назвал проковацией призыв устроить парад феминисток 9 мая в Нижнем Тагиле. Анонс такой акции появился в соцсетях. Участников призывали взять радужные флаги и пройти по городу с лозунгом «Мы победили фашизм, победим и сексизм». Куратор феминистского направления в ресурсном центре Полина Дробина рассказала, что создатели паблика «Феминистки Тагила» — это мошенники. Они использовали в анонсах ворованные фотографии с акций в других городах и создавали ложное впечатление, что феминистки могут поддерживать эту группу. Более того, большинство участников — мужчины.

«Я очень сомневаюсь, что кто-то придет на митинг. Фотографии, с якобы феминистской“ акции — где женщины стоят с плакатами обнимаши“ — это не феминистская акция. Прогулку и посиделки с радужным флагом я не считаю феминистской акцией. Поэтому я ничего хорошего не ожидаю, и полагаю, что вообще ничего не будет», — заявила Полина Дробина.

В ресурсном центре выяснили, что руководители феминистского движения в Нижнем Тагиле тоже ничего не знают об этой акции. «Сестры со всего Урала“ никуда не едут», — заявила Полина Дробина. Мошенники также пытаются заманивать участников подарками — обещают раздавать книгу «Настоящая девчонка» всем участникам. Эту информацию опровергла автор Елена Климова. По ее словам, печатных экземпляров этой книги просто нет: тираж давно распродан.
Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова оценила работу Артура Зиганшина.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Ресурсный центр назвал фейком парад феминисток в Нижнем Тагиле»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, феминизм, геи, Ресурсный центр, ЛГБТ, Нижний Тагил, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Владимир Якуба - тренер в формате реалити.
От Светланы Зенковой