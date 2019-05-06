На Пермском тракте на все лето введут реверсивное движение

На трассе Пермь — Екатеринбург начали менять дорожное покрытие. Работы затронут участок от ЕКАД до Первоуральска (с 326 по 343 км) и между Кленовским и Бисертью (с 232 по 250 км), сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». Перекрывать будут по одной полосе движения: сначала в сторону Перми, а потом в сторону Екатеринбурга. На трассе поставят реверсивные светофоры. Ремонт должны закончить к 1 августа.

Водителей предупреждают о возможных пробках и просят планировать свой маршрут заранее. Также на участке нужно следить за скоростным режимом. После ремонта на трассе появится специальный слой, который должен улучшить сцепление и приостановить разрушение дорооги. Такую технологию в Свердловской области применяют уже два года. Если на федеральной трассе произошла нештатная ситуация, обращайтесь в диспетчерскую «Уралуправтодора» по номеру: 8-800-200-63-06.