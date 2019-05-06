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Екатеринбург вошел в пятерку городов с самыми вкусными булками

14:11, 06 Май 2019
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Фото: pixabay
Столицу Урала обошли только Санкт-Петербург, Ялта и Уфа.

Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самыми вкусными кондитерскими изделиями. Столица Урала заняла пятое место, набрав 7% голосов, посчитали аналитики сервиса Tvil. Опрос проводили перед Днем кондитера, который отмечают 3 мая. Самыми популярными заведениями Екатеринбурга среди гостей и горожан стали «Европейская пекарня» и «Поль Бейкери».

Столько же голосов, сколько и Екатеринбург, набрал Сочи, но его разместили на четвертой позиции. Третье место заняла Уфа. У нее 10% голосов. Серебро получила Ялта. У нее тоже 10%. Пальму первенства отдали Санкт-Петербургу. За то, что там делают самую вкусную выпечку, проголосовали 48% респондентов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, хлеб, кондитерская, еда, Свердловская область , Екатеринбург
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