«Целится по Сталину»: депутат Пирожков оценил фильм Дудя

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков внезапно оценил нашумевший фильм Юрия Дудя о сталинских репрессиях «Колыма — родина нашего страха». Народный избранник уточнил, что специально ждал, пока тема немного остынет. Пирожков, известный как сторонник Сталина, обвинил журналиста в клевете.

«Пыль наконец осела и можно сказать главное: критикуя Сталина, пропагандон Дудь мостит дорогу аргументам за самый дикий «либерализм. Целится по Сталину — а бьет по социальному государству», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Пирожков назвал Сталина успешным «архитектором» социального государства. В качестве доказательства депутат сообщил, что население Колымы достигало полумиллиона человек именно в послевоенные годы, а теперь упало до 140 тысяч.