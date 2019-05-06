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«Целится по Сталину»: депутат Пирожков оценил фильм Дудя

15:10, 06 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Коммунист обвинил журналиста в клевете.

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков внезапно оценил нашумевший фильм Юрия Дудя о сталинских репрессиях «Колыма — родина нашего страха». Народный избранник уточнил, что специально ждал, пока тема немного остынет. Пирожков, известный как сторонник Сталина, обвинил журналиста в клевете.

«Пыль наконец осела и можно сказать главное: критикуя Сталина, пропагандон Дудь мостит дорогу аргументам за самый дикий «либерализм. Целится по Сталину — а бьет по социальному государству», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Пирожков назвал Сталина успешным «архитектором» социального государства. В качестве доказательства депутат сообщил, что население Колымы достигало полумиллиона человек именно в послевоенные годы, а теперь упало до 140 тысяч.

«Про такой страх — страх вымирания российских окраин, страх безработицы, страх безденежья и жизненного тупика дуди и венедиктовы молчат. В их сытой жизни такого нет», — написал Андрей Пирожков.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, коммунисты, журналист, ГУЛАГ, коммунизм, Свердловская область , Екатеринбург, Андрей Пирожков
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