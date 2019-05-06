Бывшая жена получила от екатеринбуржца «Ниву» вместо алиментов

Екатеринбуржец остался без Niva Chevrolet из-за долга по алиментам в 100 тысяч рублей, который он накопил за семь месяцев. Автомобиль отдали на хранение бывшей жене, которая воспитывает их общую дочь, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

На приеме у приставов должник говорил, что ему нечем платить и имущества для взыскания тоже нет. Но, как оказалось, екатеринбуржец приехал на прием на отечественном автомобиле. Алиментщик припарковал его на соседней улице от районного отдела судебных приставов. Даже когда машину арестовали, мужчина сделал вид, что это не его автомобиль, и только после прибытия эвакуатора отдал ключи и документы.

Теперь Niva Chevrolet находится у бывшей супруги должника. А сам горе-отец сейчас под арестом. В камере ему придется провести десять суток — так постановил суд.