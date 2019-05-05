«Признаю, совершил глупость». Депутат Ионин стрелял в Камышлове
17:36, 05 Май 2019
Попавший на видео инцидент грозил обернуться скандалом, но справедливоросс пояснил: автомат был холостой, я просто решил его проверить
Вчера в Камышлове депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин во дворе жилого дома рядом с рестораном достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат Калашникова, и дал очередь в воздух. Полиция и ФСБ приехали на место через несколько минут. Но оружие не изъяли. Как оказалось, автомат боевым не был. Скандальную ситуацию Дмитрий Ионин прокомментировал спустя сутки после инцидента.
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Данный автомат купил мой помощник Павел по моей просьбе. В подарок ребятам-юнармейцам, которые отличились при поимке педофила. Подчеркну, он не является оружием. Он издает только холостые имитации выстрела. Павел передал автомат мне и я решил его испробовать. Это сейчас понимаю, что да, нужно было отъехать в безлюдное место, но тогда я об этом не подумал. То, что я совершил глупость, признаю. Понимаю, что за это предусмотрена административная ответственность. Готов понести наказание. Есть глупости какие-то, и я это признаю. Я не считаю, что кому-то создал какую-то угрозу, кого-то оскорбил. Но понимаю, что так себя не надо вести.
Депутат и его помощник принесли извинения местным жителям, которых мог напугать грохот, очень похожий на звук выстрелов.«Я не отдавал себе отчет в том, что будет так громко», — пояснил Дмитрий Ионин.
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