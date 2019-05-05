Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Признаю, совершил глупость». Депутат Ионин стрелял в Камышлове

17:36, 05 Май 2019
ionin.jpg
Попавший на видео инцидент грозил обернуться скандалом, но справедливоросс пояснил: автомат был холостой, я просто решил его проверить
Вчера в Камышлове депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин во дворе жилого дома рядом с рестораном достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат Калашникова, и дал очередь в воздух. Полиция и ФСБ приехали на место через несколько минут. Но оружие не изъяли. Как оказалось, автомат боевым не был. Скандальную ситуацию Дмитрий Ионин прокомментировал спустя сутки после инцидента.
Традиция майского гона: все на пикник!
ЕТВ выяснил, где на природе любили отдыхать теплой весной жители Екатеринбурга в начале XX века
Данный автомат купил мой помощник Павел по моей просьбе. В подарок ребятам-юнармейцам, которые отличились при поимке педофила. Подчеркну, он не является оружием. Он издает только холостые имитации выстрела. Павел передал автомат мне и я решил его испробовать. Это сейчас понимаю, что да, нужно было отъехать в безлюдное место, но тогда я об этом не подумал. То, что я совершил глупость, признаю. Понимаю, что за это предусмотрена административная ответственность. Готов понести наказание. Есть глупости какие-то, и я это признаю. Я не считаю, что кому-то создал какую-то угрозу, кого-то оскорбил. Но понимаю, что так себя не надо вести.
Дмитрий Ионин
депутат Государственной думы РФ

Депутат и его помощник принесли извинения местным жителям, которых мог напугать грохот, очень похожий на звук выстрелов.

«Я не отдавал себе отчет в том, что будет так громко», — пояснил Дмитрий Ионин.
Авторы:
Семен Чирков
Что вы думаете о материале ««Признаю, совершил глупость». Депутат Ионин стрелял в Камышлове»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, стрельба, Камышлов, Дмитрий Ионин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Владимир Якуба - тренер в формате реалити.
От Светланы Зенковой