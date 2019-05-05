«Признаю, совершил глупость». Депутат Ионин стрелял в Камышлове

Данный автомат купил мой помощник Павел по моей просьбе. В подарок ребятам-юнармейцам, которые отличились при поимке педофила. Подчеркну , он не является оружием. Он издает только холостые имитации выстрела. Павел передал автомат мне и я решил его испробовать. Это сейчас понимаю , что да , нужно было отъехать в безлюдное место , но тогда я об этом не подумал. То , что я совершил глупость , признаю. Понимаю , что за это предусмотрена административная ответственность. Готов понести наказание. Есть глупости какие-то , и я это признаю. Я не считаю , что кому-то создал какую-то угрозу , кого-то оскорбил. Но понимаю , что так себя не надо вести.

Дмитрий Ионин, депутат Государственной думы РФ