Открыв мотосезон, байкеры осквернили древние камни Шарташа
12:33, 05 Май 2019
Директор лесопарка поручил усилить контроль за нарушителями и напомнил, что движение на мотоциклах и автомобилях по вверенной ему территории запрещено и карается штрафом.
Посетители лесопарка сняли на видео, как двое любителей экстрима на мотоциклах гоняют по Шарташским мегалитам — уникальному природному памятнику, используя древние камни как препятствия и спортивные снаряды. А между тем байкерам в этот лес вход строжайше запрещён, однако это их не остановило.
Сумма мнений ΣНалог на теплицы
Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин на своей личной странице в фейсбуке отметил, что, хотя он сам мотоциклист с 12-летним стажем и увлекался эндуро (агрессивным стилем езды по специально обустроенной «бездорожной» трассе), но поведение байкеров, катающихся по мегалитам, недопустимо.
Традиция майского гона: все на пикник!
ЕТВ выяснил, где на природе любили отдыхать теплой весной жители Екатеринбурга в начале XX века
Это место является уникальным по красоте и исторической ценности. По одним данным, это каменоломни XIX и XX веков, по другим, это естественные формы рельефа (как и отмечено на старых и редких теперь картах), но есть ряд исследователей, которые утверждают, что возраст данных сооружений, по самым скромным оценкам, определяется некоторыми исследователями как 2700–3500 гг. до н. э., то есть соразмерен с возрастом Аркаима в «Стране городов» и египетских пирамид. Помимо этого, хочу в очередной раз отметить, что движение любых механизированных средств (в том числе мотоциклов и квадроциклов) по территории ООПТ «Шарташский лесной парк» категорически запрещено.
Фото: личная страница Артура Зиганшина в фейсбуке
Артур Зиганшин поручил подчиненным усилить контроль за нарушителями, которые передвигаются по парку на мотоциклах и автомобилях, и пообещал, чтобы следующие рейды пройдут совместно с инспекторами ГИБДД.
А нарушителям грозит штраф от 3000 до 5000 тысяч рублей.
А нарушителям грозит штраф от 3000 до 5000 тысяч рублей.
Новое и интересное
Парковый дефект-2: Парад достижений
Чего добились директора двух самых известных парков Екатеринбурга — ЦПКиО и Шарташского.
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.