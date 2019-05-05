Открыв мотосезон, байкеры осквернили древние камни Шарташа

Это место является уникальным по красоте и исторической ценности. По одним данным , это каменоломни XIX и XX веков , по другим , это естественные формы рельефа ( как и отмечено на старых и редких теперь картах), но есть ряд исследователей , которые утверждают , что возраст данных сооружений , по самым скромным оценкам , определяется некоторыми исследователями как 2700–3500 гг. до н. э., то есть соразмерен с возрастом Аркаима в « Стране городов» и египетских пирамид. Помимо этого , хочу в очередной раз отметить , что движение любых механизированных средств ( в том числе мотоциклов и квадроциклов) по территории ООПТ « Шарташский лесной парк» категорически запрещено.

Артур Зиганшин, директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»