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Открыв мотосезон, байкеры осквернили древние камни Шарташа

12:33, 05 Май 2019
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Фото: личная страница Артура Зиганшина в фейсбуке
Директор лесопарка поручил усилить контроль за нарушителями и напомнил, что движение на мотоциклах и автомобилях по вверенной ему территории запрещено и карается штрафом.
Посетители лесопарка сняли на видео, как двое любителей экстрима на мотоциклах гоняют по Шарташским мегалитам — уникальному природному памятнику, используя древние камни как препятствия и спортивные снаряды. А между тем байкерам в этот лес вход строжайше запрещён, однако это их не остановило.
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Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин на своей личной странице в фейсбуке отметил, что, хотя он сам мотоциклист с 12-летним стажем и увлекался эндуро (агрессивным стилем езды по специально обустроенной «бездорожной» трассе), но поведение байкеров, катающихся по мегалитам, недопустимо.
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Это место является уникальным по красоте и исторической ценности. По одним данным, это каменоломни XIX и XX веков, по другим, это естественные формы рельефа (как и отмечено на старых и редких теперь картах), но есть ряд исследователей, которые утверждают, что возраст данных сооружений, по самым скромным оценкам, определяется некоторыми исследователями как 2700–3500 гг. до н. э., то есть соразмерен с возрастом Аркаима в «Стране городов» и египетских пирамид. Помимо этого, хочу в очередной раз отметить, что движение любых механизированных средств (в том числе мотоциклов и квадроциклов) по территории ООПТ «Шарташский лесной парк» категорически запрещено.
Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»
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На мотоциклах в парк въезд запрещен

Фото: личная страница Артура Зиганшина в фейсбуке

Артур Зиганшин поручил подчиненным усилить контроль за нарушителями, которые передвигаются по парку на мотоциклах и автомобилях, и пообещал, чтобы следующие рейды пройдут совместно с инспекторами ГИБДД.
А нарушителям грозит штраф от 3000 до 5000 тысяч рублей.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Шарташский лесопарк, Шарташ, Артур Зиганшин
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