Дождались! На Урал пришла жара, МЧС предупреждает

Конечно, от ясной и жаркой погоды сами по себе пожары не случаются. Для возникновения огня (исключая, пожалуй, тлеющие торфяники) необходим человеческий фактор.

Именно его, как раз, реально свести к минимуму, если каждый человек будет вести себя ответственно. И следовать рекомендациям МЧС:

— не выжигайте траву;

— не разводите костры в ветреную погоду, не оставляйте их без присмотра;

— не бросайте горящие спички, непогашенные окурки на землю;

— не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами;

— не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

— проезжая на автомобиле по загородной трассе, в вагоне поезда не бросайте непогашенные окурки из окон.

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Кроме тогосадоводам советуют убрать прошлогоднюю листву и лишний строительный хлам со своих участков. Но не сжигать все этоа вывести на свалку.