Дождались! На Урал пришла жара, МЧС предупреждает
Конечно, от ясной и жаркой погоды сами по себе пожары не случаются. Для возникновения огня (исключая, пожалуй, тлеющие торфяники) необходим человеческий фактор.
Именно его, как раз, реально свести к минимуму, если каждый человек будет вести себя ответственно. И следовать рекомендациям МЧС:
— не выжигайте траву;
— не разводите костры в ветреную погоду, не оставляйте их без присмотра;
— не бросайте горящие спички, непогашенные окурки на землю;
— не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами;
— не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
— проезжая на автомобиле по загородной трассе, в вагоне поезда не бросайте непогашенные окурки из окон.
Кроме того, садоводам советуют убрать прошлогоднюю листву и лишний строительный хлам со своих участков. Но не сжигать все это, а вывести на свалку.