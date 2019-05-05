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Дождались! На Урал пришла жара, МЧС предупреждает

10:58, 05 Май 2019
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Фото: pixabay
В регионе установился пожароопасный режим. Туристам и садоводам следует быть осторожными с открытым огнем.
По прогнозам синоптиков, ближайшие четыре дня в Свердловской области будет не по-майски жарко. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7 градусов. Как передают в МЧС, в Свердловской области воздух прогреется до плюс 25 и выше. А в сочетании с ясной погодой и ветром это создает пожароопасную обстановку.
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Конечно, от ясной и жаркой погоды сами по себе пожары не случаются. Для возникновения огня (исключая, пожалуй, тлеющие торфяники) необходим человеческий фактор.

Именно его, как раз, реально свести к минимуму, если каждый человек будет вести себя ответственно. И следовать рекомендациям МЧС:

— не выжигайте траву;

— не разводите костры в ветреную погоду, не оставляйте их без присмотра;

— не бросайте горящие спички, непогашенные окурки на землю;

— не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами;

— не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

— проезжая на автомобиле по загородной трассе, в вагоне поезда не бросайте непогашенные окурки из окон.


Кроме того, садоводам советуют убрать прошлогоднюю листву и лишний строительный хлам со своих участков. Но не сжигать все это, а вывести на свалку.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Свердловская область , пожары, МЧС
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