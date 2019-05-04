Призер Олимпиады Юлия Белорукова вышла замуж в Екатеринбурге
10:32, 04 Май 2019
Избранник лыжницы – свердловский спортсмен Никита Ступак.
Официальное сообщение о бракосочетании появилось на сайте Федерации лыжных гонок России: «3 мая 2019 года, в Екатеринбурге Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу! Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет молодоженов-лыжников с днем свадьбы!».
Традиция майского гона: все на пикник!
Где на природе любили отдыхать жители Екатеринбурга в начале XX века.
24-летняя Юлия Белорукова — двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она стала третьей в личном спринте и вместе с вместе с Натальей Непряевой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской завоевала бронзу в эстафете.
Никита Ступак — мастер спорта по лыжным гонкам. Выступает за Химки и Екатеринбург, куда переехал в 2003 году. Закончил свердловской училище олимпийского резерва и Уральский федеральный университет. Призер этапов Кубка мира.
Топ-5 новостей недели. Ждем Дацюка, встречаем «Мисс Екатеринбург»
Как пережила уральская столица самую короткую рабочую неделю в году.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.