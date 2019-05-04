Призер Олимпиады Юлия Белорукова вышла замуж в Екатеринбурге

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Никита Ступак — мастер спорта по лыжным гонкам. Выступает за Химки и Екатеринбург , куда переехал в 2003 году. Закончил свердловской училище олимпийского резерва и Уральский федеральный университет. Призер этапов Кубка мира.

24-летняя Юлия Белорукова — двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она стала третьей в личном спринте и вместе с вместе с Натальей НепряевойАнастасией Седовой и Анной Нечаевской завоевала бронзу в эстафете.