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Призер Олимпиады Юлия Белорукова вышла замуж в Екатеринбурге

10:32, 04 Май 2019
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Фото: flgr.ru
Избранник лыжницы – свердловский спортсмен Никита Ступак.

Официальное сообщение о бракосочетании появилось на сайте Федерации лыжных гонок России: «3 мая 2019 года, в Екатеринбурге Никита Ступак и Юлия Белорукова сыграли свадьбу! Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет молодоженов-лыжников с днем свадьбы!».

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24-летняя Юлия Белорукова — двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Она стала третьей в личном спринте и вместе с вместе с Натальей Непряевой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской завоевала бронзу в эстафете.

Никита Ступак — мастер спорта по лыжным гонкам. Выступает за Химки и Екатеринбург, куда переехал в 2003 году. Закончил свердловской училище олимпийского резерва и Уральский федеральный университет. Призер этапов Кубка мира.
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, лыжные гонки, Екатеринбург, свадьба, Юлия Белорукова
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