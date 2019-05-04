Александр Тихонов «прошелся» по Ельцин Центру и карьере Шипулина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону вновь заявил, что не считает Шипулина великим биатлонистом Он приводит слова великого норвежца Уле Айнара Бьорндалена о том, что «Антон очень рано закончил свою карьеру и не реализовал весь свой потенциал». Поэтому, считает Тихонов, не стоит называть именем Шипулина биатлонный центр, который планируется построить в Екатеринбурге: «Имя Чепикова было бы более справедливо».

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Шипулин — олимпийский чемпион Сочи в биатлонной эстафете. У другого екатеринбургского биатлониста Сергей Чепикова — два олимпийский золота и четыре призовых места на Олимпиадах., — отмечает Тихонов в своем блоге. —».