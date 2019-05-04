Александр Тихонов «прошелся» по Ельцин Центру и карьере Шипулина
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону вновь заявил, что не считает Шипулина великим биатлонистом Он приводит слова великого норвежца Уле Айнара Бьорндалена о том, что «Антон очень рано закончил свою карьеру и не реализовал весь свой потенциал». Поэтому, считает Тихонов, не стоит называть именем Шипулина биатлонный центр, который планируется построить в Екатеринбурге: «Имя Чепикова было бы более справедливо».Шипулин — олимпийский чемпион Сочи в биатлонной эстафете. У другого екатеринбургского биатлониста Сергей Чепикова — два олимпийский золота и четыре призовых места на Олимпиадах. «Но в области другие порядки и другие герои, — отмечает Тихонов в своем блоге. — Я уже не помню сколько миллиардов они потратили на создание Ельцин Центра. Думаю, это была стройка века».
Легендарный биатлонист считает, что появление нового биатлонного центра имени Антона Шипулина не нужно Екатеринбургу: «О каком новом стрельбище можно говорить, если с уходом Шипулина в регионе вообще не стало мужчин-биатлонистов? Приведите в порядок историческое динамовское стрельбище, на котором выступало и тренировалось наше поколение победителей».
Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в конце 2018 года. Затем спортсмен заявил о намерении баллотироваться от «Единой России» в Госдуму по Серовскому избирательному округу. Сейчас олимпийский чемпион ведет активную избирательную компанию на севере Свердловской области.