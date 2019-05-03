Уралец оказался быстрее всех в скоростном забеге на Эльбрус

Более пятисот участников из 20 стран приняли в традиционном фестивале Red Fox Elbrus Race. Соревнования альпинистов и ски-альпинистов, скайраннеров и мультиспортсменов открывает экспедиционная гонка Elbrus Ski Monsters — забег для настоящих специалистов высотного спорта, сочетающего в себе владение горными лыжами и альпинистские навыки.

Евгений Марков в паре с Василием Хрычовым поднялся от поляны Азау на высоту более пяти километров и первым спустился к финишу. «За последние пять лет, что я работаю на RedFox Elbrus race, такую погоду во время соревнований я не припомню», — отметил Олег Чегодаев, работающий в составе судейской бригалды фестиваля. Их 18 стартовавших спортсменов четверо не смогли закончить гонку.