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Уралец оказался быстрее всех в скоростном забеге на Эльбрус

10:53, 03 Май 2019
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Евгений Марков из села Петрокаменское победил в скайраннинг-гонке Elbrus Ski Monsters.

Более пятисот участников из 20 стран приняли в традиционном фестивале Red Fox Elbrus Race. Соревнования альпинистов и ски-альпинистов, скайраннеров и мультиспортсменов открывает экспедиционная гонка Elbrus Ski Monsters — забег для настоящих специалистов высотного спорта, сочетающего в себе владение горными лыжами и альпинистские навыки.

Евгений Марков в паре с Василием Хрычовым поднялся от поляны Азау на высоту более пяти километров и первым спустился к финишу. «За последние пять лет, что я работаю на RedFox Elbrus race, такую погоду во время соревнований я не припомню», — отметил Олег Чегодаев, работающий в составе судейской бригалды фестиваля. Их 18 стартовавших спортсменов четверо не смогли закончить гонку.

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Евгений Марков из села Петрокаменское под Нижним Тагилом — мастер спорта по скайраннингу (скоростному восхождению). Дважды он выигрывал забеги на 52-этажный небоскреб «Высоцкий».

Неоднократно становился победителем марафонского забега на гору Конжак, который проходит на севере Свердловской области.

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Red Fox Elbrus Race — глазами высотного фотографа

Экспедиционная гонка ски-альпинистов Elbrus ski monsters expedition race

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, альпинист, спорт, Эльбрус
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