Облачно с прояснениями: Екатеринбург ждут пасмурные выходные
10:48, 03 Май 2019
Синоптики обещают очень теплую и слегка дождливую погоду.
Уже сегодня, 3 мая воздух в уральской столице прогреется до +16º. В субботу потеплеет до +20º. А в воскресенье нас ждет по настоящему летняя погода. Легкий южный ветерок и +23º.
Обидно, что солнце будет редким гостем: небо затянут облака. И по данным уральского гидрометцентра периодически буде накрапывать небольшой дождь.
Но зато следующая неделя пройдет без осадков. По прогнозу синоптиков в небе над Екатеринбургом будет или «малооблачно», или «ясно». Самый холодные дни будут 6 и 10 мая — всего +22º.
Традиция майского гона: все на пикник!
ЕТВ выяснил, где на природе любили отдыхать теплой весной жители Екатеринбурга в начале XX века.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.