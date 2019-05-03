Облачно с прояснениями: Екатеринбург ждут пасмурные выходные

Уже сегодня, 3 мая воздух в уральской столице прогреется до +16º. В субботу потеплеет до +20º. А в воскресенье нас ждет по настоящему летняя погода. Легкий южный ветерок и +23º.

Обидно, что солнце будет редким гостем: небо затянут облака. И по данным уральского гидрометцентра периодически буде накрапывать небольшой дождь.

Но зато следующая неделя пройдет без осадков. По прогнозу синоптиков в небе над Екатеринбургом будет или «малооблачно», или «ясно». Самый холодные дни будут 6 и 10 мая — всего +22º.