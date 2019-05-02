Художник из Екатеринбурга победил на конкурсе в США с рисунком завода
Художник из Екатеринбурга Роман Баянов победил на конкурсе в США с рисунком нижнетагильского завода. Роман изобразил акварелью Завод-музей истории горнозаводской техники и назвал работу «Как закалялась сталь» по аналогии с одноименным романом Николая Островского. Жюри конкурса Architecture in Perspective признало работу лучшей в категории Observational section («Рисунки существующих архитектурных объектов»).
Фото: Facebook Романа Баянова
«А начиналось все прозаично — простой схематичный эскиз в блокноте, где я думал над композицией кадра. Но я точно знал в тот момент, что использую красные цвета в моей палитре со всей насыщенностью!» — написал у себя в Facebook Роман Баянов. Теперь акварель свердловского художника опубликуют в каталоге. Кроме того, работа «Как закалялась сталь» примет участие в выставке победителей конкурса, которая пройдет в Голливуде в октябре.