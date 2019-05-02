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Художник из Екатеринбурга победил на конкурсе в США с рисунком завода

11:34, 02 Май 2019
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Фото: Facebook Романа Баянова
Акварельную работу «Как закалялась сталь» ждет выставка в Голливуде.

Художник из Екатеринбурга Роман Баянов победил на конкурсе в США с рисунком нижнетагильского завода. Роман изобразил акварелью Завод-музей истории горнозаводской техники и назвал работу «Как закалялась сталь» по аналогии с одноименным романом Николая Островского. Жюри конкурса Architecture in Perspective признало работу лучшей в категории Observational section («Рисунки существующих архитектурных объектов»).

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Фото: Facebook Романа Баянова

«А начиналось все прозаично — простой схематичный эскиз в блокноте, где я думал над композицией кадра. Но я точно знал в тот момент, что использую красные цвета в моей палитре со всей насыщенностью!» — написал у себя в Facebook Роман Баянов. Теперь акварель свердловского художника опубликуют в каталоге. Кроме того, работа «Как закалялась сталь» примет участие в выставке победителей конкурса, которая пройдет в Голливуде в октябре.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, США, рисунок, завод, Нижний Тагил, художники, Свердловская область , Екатеринбург
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