Художник из Екатеринбурга победил на конкурсе в США с рисунком завода

«А начиналось все прозаично — простой схематичный эскиз в блокноте, где я думал над композицией кадра. Но я точно знал в тот момент, что использую красные цвета в моей палитре со всей насыщенностью!» — написал у себя в Facebook Роман Баянов. Теперь акварель свердловского художника опубликуют в каталоге. Кроме того, работа «Как закалялась сталь» примет участие в выставке победителей конкурса, которая пройдет в Голливуде в октябре.