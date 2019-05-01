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Зиганшин попросил депутатов почистить поселок рядом с Шарташом

10:52, 01 Май 2019
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Фото: Facebook Артура Зиганшина
На своей странице в соцсетях директор лесопарка опубликовал обращение к народным избранникам.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин обратился за помощью к депутатам. Свое обращение он опубликовал на странице в Facebook. В нем Зиганшин объяснил, что жители Изоплита — он граничит с Шарташским лесопарком — жалуются на огромные лужи в микрорайоне, бараки с наркоманами и алкоголиками, машины, которые гоняют, где угодно.

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«Помогайте, столько лет не можем ничего сделать! Ведь Вы же сейчас главный на Шарташе! Нам так сказали в районной управе!» — говорили на нашей первой встрече жители. Ну что тут сказать, жители устали искать правду, устали, что с ними общаются отписками, пришлось самому разбираться в проблемах.

Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»

По словам Артура Зиганшина, администрации Кировского района Екатеринбурга, которая должна отвечать за Изоплит, безразличны проблемы жителей. Вчера, 30 апреля, директор снова встретился с людьми и обсудил, как навести порядок, «поделился планами по развитию Шарташского лесопарка и прилегающих территорий». Кроме того, Зиганшин решил обратиться к депутатам.

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Уважаемые депутаты, чьим округом является Изоплит и Шарташ, прошу обратите внимание на данную проблему, ведь проблема то общая! Когда администрация Кировского района попросту решила откреститься от жителей микрорайона, приходится опереться на депутатов, жителей и самого себя…
Артур Зиганшин
директор в ГБУ СО «Шарташский лесной парк»
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Изоплит, Шарташский лесопарк, грязь, депутаты, Артур Зиганшин
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