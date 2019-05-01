Зиганшин попросил депутатов почистить поселок рядом с Шарташом

«Помогайте, столько лет не можем ничего сделать! Ведь Вы же сейчас главный на Шарташе! Нам так сказали в районной управе!» — говорили на нашей первой встрече жители. Ну что тут сказать, жители устали искать правду, устали, что с ними общаются отписками, пришлось самому разбираться в проблемах.