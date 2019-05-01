«Славное прошлое»: на Первомай в Екатеринбурге вышли 25 тысяч человек
11:50, 01 Май 2019
Перекрытия на центральных улицах продержатся до 15:30.
На первомайское шествие в центре Екатеринбурга вышли 25 тысяч рабочих, общественников и представителей профсоюзов. Колонну традиционно возглавляли ученики школы Олимпийского резерва, сообщили в департаменте информполитики региона. Шествие завершилось на площади 1905 года, после чего к участникам митинга обратился губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил о юбилее Свердловской области и заявил, что труженики всегда будут в почете.
«Защита прав трудящихся, создание новых рабочих мест, рост зарплат всегда будут в приоритете у органов власти и профсоюзов. Покоряя одну высоту, мы стремимся к новым вершинам», — сказал глава региона.
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Перед участниками митинга также выступил мэр Александр Высокинский. Он ушел в историю и рассказал о строительстве заводов, после чего поздравил присутствующих ветеранов.
«Это часть истории страны, которая идет из славных времен прошлого: строительства крупных предприятий на Урале, создания промышленного гиганта Свердловской области», — рассказал Высокинский о первомайской традиции.
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Перекрытия на центральных улицах Екатеринбурга сохранятся до 15:30. Планируйте свой маршрут заранее. А в 14:00 мы ждем всех на монстрацию, которую организует журналист ЕТВ Семен Чирков. Веселые костюмы и лозунги приветствуются. Старт колонны — в 14:00. Шествие начнется у дома № 5 по улице Сухоложской рядом с перекрестком улиц Ферганская и Титова. ЕТВ расскажет все подробности, следите за новостями.
Фотов тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
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