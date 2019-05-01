«Славное прошлое»: на Первомай в Екатеринбурге вышли 25 тысяч человек

На первомайское шествие в центре Екатеринбурга вышли 25 тысяч рабочих , общественников и представителей профсоюзов. Колонну традиционно возглавляли ученики школы Олимпийского резерва , сообщили в департаменте информполитики региона. Шествие завершилось на площади 1905 года , после чего к участникам митинга обратился губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил о юбилее Свердловской области и заявил , что труженики всегда будут в почете.



