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Мир! Труд! Карполь! Главному тренеру «Уралочки» исполнился 81 год

12:15, 01 Май 2019
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Фото: пресс-служба «Уралочки-НТМК»

Николай Васильевич вместе со свердловскими волейболистками уже полвека.

Главный тренер волейбольной команды «Уралочка-НТМК» Николай Карполь празднует сегодня, 1 мая, свой 81 день рождения. Николай Васильевич завершает свой 50 сезон — он тренирует свердловчанок с 1969 года. Уже осенью самый титулованный тренер мира в волейболе может попасть в книгу рекордов Гиннесса. А пока зачитаем правительственные телеграммы, которые получил Карполь от полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и экс-главы региона, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя.

«Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Вы являетесь выдающимся тренером, эпохой в своем виде спорта, ваш вклад в развитие отечественного и, без сомнения мирового волейбола, огромен. <…> Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, юношеского азарта и еще много успехов и побед, счастья вам и вашим близким!» — поздравил Цуканов. К нему присоединился Евгений Куйвашев.

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Интервью с Евгением Жабреевым, руководителем УРК.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Для многих поколений вы являетесь примером колоссального трудолюбия, удивительной силы духа и несгибаемой воли к победе, истинного служения спорту, интересам Свердловской области и России. <…> От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости и сил на долгие годы, пусть ваши подопечные радуют новыми блестящими победами.
Евгений Куйвашев
Эдуард Россель добавил от себя следующие слова:
Эдуард Россель
член Совета Федераций РФ
Желаю благополучия, энергии, крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма, стабильности, удачи и успехов в вашей деятельности. Счастья и всего самого доброго вам и вашим близким.
Эдуард Россель

Также главного тренера «Уралочки» поздравили экс-мэр Нижнего Тагила и ныне действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов и руководитель аппарата главы Свердловской области Валерий Чайников. ЕТВ тоже поздравляет Николая Васильевича с днем рождения.

Напомним, в честь Николая Карполя в Екатеринбурге построят академию волейбола. Из бюджета Свердловской области на нее выделят 412 миллионов рублей. Здание комплекса возведут в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысячи квадратных метров. Академия волейбола будет состоять из десятиэтажного общежития и двухэтажного спортивно-тренировочного блока со столовой. Трибуны смогут вместить 410 человек. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.

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Перекрытия на центральных улицах продержатся до 15:30.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Нижний Тагил, Свердловская область , спорт, день рождения, волейбол, Уралочка, Николай Карполь
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