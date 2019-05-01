Мир! Труд! Карполь! Главному тренеру «Уралочки» исполнился 81 год
Главный тренер волейбольной команды «Уралочка-НТМК» Николай Карполь празднует сегодня, 1 мая, свой 81 день рождения. Николай Васильевич завершает свой 50 сезон — он тренирует свердловчанок с 1969 года. Уже осенью самый титулованный тренер мира в волейболе может попасть в книгу рекордов Гиннесса. А пока зачитаем правительственные телеграммы, которые получил Карполь от полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и экс-главы региона, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя.
«Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Вы являетесь выдающимся тренером, эпохой в своем виде спорта, ваш вклад в развитие отечественного и, без сомнения мирового волейбола, огромен. <…> Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, юношеского азарта и еще много успехов и побед, счастья вам и вашим близким!» — поздравил Цуканов. К нему присоединился Евгений Куйвашев.
Также главного тренера «Уралочки» поздравили экс-мэр Нижнего Тагила и ныне действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов и руководитель аппарата главы Свердловской области Валерий Чайников. ЕТВ тоже поздравляет Николая Васильевича с днем рождения.
Напомним, в честь Николая Карполя в Екатеринбурге построят академию волейбола. Из бюджета Свердловской области на нее выделят 412 миллионов рублей. Здание комплекса возведут в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова на участке в 5,5 тысячи квадратных метров. Академия волейбола будет состоять из десятиэтажного общежития и двухэтажного спортивно-тренировочного блока со столовой. Трибуны смогут вместить 410 человек. Завершить строительство планируют к декабрю 2020 года.