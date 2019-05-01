Мир! Труд! Карполь! Главному тренеру «Уралочки» исполнился 81 год

Главный тренер волейбольной команды «Уралочка-НТМК» Николай Карполь празднует сегодня, 1 мая, свой 81 день рождения. Николай Васильевич завершает свой 50 сезон — он тренирует свердловчанок с 1969 года. Уже осенью самый титулованный тренер мира в волейболе может попасть в книгу рекордов Гиннесса. А пока зачитаем правительственные телеграммы, которые получил Карполь от полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и экс-главы региона, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя.

«Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Вы являетесь выдающимся тренером, эпохой в своем виде спорта, ваш вклад в развитие отечественного и, без сомнения мирового волейбола, огромен. <…> Искренне желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, юношеского азарта и еще много успехов и побед, счастья вам и вашим близким!» — поздравил Цуканов. К нему присоединился Евгений Куйвашев.

