Дизайнер Рома Дик пробежал логотип для Зеленой рощи

Дизайнер Рома Дик создал необычный логотип для Зеленой рощи. Он в буквальном смысле пробежал все буквы, из которых состоит название парка. Дик заявил, что ему стало скучно бегать по привычному маршруту. Поэтому он решил проявить фантазию и «отрисовать» для парка вот такой милый беговой логотип».

На странице в Facebook Рома Дик сказал, что его работа — «полное тру». «Не все, конечно, получилось с первого раза.

„О“ и „Л“ пришлось перерисовывать. „Н“ пришлось два раза сбрасывать и начинать заново. Фотошоп применил только для „склейки“, никаких доводок и клон-штампов», — добавил дизайнер. Также он уточнил, что на логотип для Зеленой рощи «есть определенные планы» и выразил свое отношение к благоустройству парка: «Главное, чтобы рощу не вырубили!»