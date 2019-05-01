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Дизайнер Рома Дик пробежал логотип для Зеленой рощи

14:08, 01 Май 2019
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Фото: Facebook Ромы Дика
Художник решил совместить приятное с полезным: каждый раз он менял свой маршрут, подстраивая его под буквы, из которых состоит название парка.

Дизайнер Рома Дик создал необычный логотип для Зеленой рощи. Он в буквальном смысле пробежал все буквы, из которых состоит название парка. Дик заявил, что ему стало скучно бегать по привычному маршруту. Поэтому он решил проявить фантазию и «отрисовать» для парка вот такой милый беговой логотип».

На странице в Facebook Рома Дик сказал, что его работа — «полное тру». «Не все, конечно, получилось с первого раза.
„О“ и Л“ пришлось перерисовывать. Н“ пришлось два раза сбрасывать и начинать заново. Фотошоп применил только для склейки“, никаких доводок и клон-штампов», — добавил дизайнер. Также он уточнил, что на логотип для Зеленой рощи «есть определенные планы» и выразил свое отношение к благоустройству парка: «Главное, чтобы рощу не вырубили!»

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Напомним, на ремонт Зеленой рощи собираются потратить 161 миллион рублей, но проект не устраивает жителей Екатеринбурга. Бурю негодования вызывает то, что компания«АрХиТек», которая также благоустраивает сквер за Оперным театром, может вырубить 230 деревьев, в том числе многовековые сосны. Кроме того, горожанам не нравится устройство площадок, идеально прямые дорожки и непродуманность системы водоотведения в парке. На прошлой неделе, 23 апреля, мэр Александр Высокинский провел рейд по роще и сказал, что проект устраивает его. В чем суть конфликта, почему он возник и правда ли, что благоустройство убьет Зеленую рощу, ЕТВ разбирался здесь.

Организация «Лима» пыталась помешать ремонту в парке и жаловалась в УФАС на то, что мэрия Екатеринбурга нарушила закон о контрактной системе и не указала требования к подрядчику. Но УФАС признала жалобу необоснованной.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, дизайнеры, логотип, бег, Зеленая Роща, Екатеринбург
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