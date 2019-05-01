Большой бред следит за тобой. В Екатеринбурге прошла Монстрация

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« Кто-то скажет , что на нашей акции было слишком мало людей , скажет , вот если бы она была в центре города , то была бы более массовой. И я отвечу: это действительно так. Но что с того? У меня лично нет и не было никакого KPI, завязанного на численность. Безусловно , Вторчермет — это та еще окраина города. Именно поэтому каждый участник Монстрации , а их было примерно семьдесят — это не случайный зевака , не праздный тусовщик , а высоко замотивированный товарищ , который нашел время и силы , чтобы приехать из дома в такую даль только лишь затем , чтобы пройтись по улицам с нелепым плакатом. Лично для меня важно , что Монстрация стала семейным праздником. На нее пришли мамы и папы со своими детьми девяти-десяти лет. А значит , будущее за нами. И кто знает , может , через десять лет Монстрация станет всеобщим городским фестивалем. А я буду кайфовать , как рядовой участник этого карнавального действа. Кто знает?» — поделился впечатлениями организатор Монстрации Семен Чирков.

Организатором Монстрацииуже в третий раз) выступил журналист ЕТВ Семен Чирков.