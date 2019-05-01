Большой бред следит за тобой. В Екатеринбурге прошла Монстрация
17:01, 01 Май 2019
Полицейские умело ограждали участников абсурдистского шествия от контактов с «четкими» аборигенами Вторчермета, отмечающими Первомай у себя на районе.
Люди, которым на Первомай хочется тусовки на свежем воздухе, праздника, движухи в колонне и с лозунгами, но без официоза и политоты, провели свою Монстрацию-2019.
Шуточное, в чем-то пародийное шествие с нелепыми на первый взгляд, бессмысленными плакатами. Этот марш прошел по Вторчермету и получился веселым, легким, без ненависти. Участники несли самодельные плакаты, самым жестким из которых, пожалуй, был транспарант с лозунгом-парафразом, наполненным горькой иронией: «Когда памятник качнется в другую сторону».
А я вас знаю, мне смешно
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Организатором Монстрации (уже в третий раз) выступил журналист ЕТВ Семен Чирков.
«Кто-то скажет, что на нашей акции было слишком мало людей, скажет, вот если бы она была в центре города, то была бы более массовой. И я отвечу: это действительно так. Но что с того? У меня лично нет и не было никакого KPI, завязанного на численность. Безусловно, Вторчермет — это та еще окраина города. Именно поэтому каждый участник Монстрации, а их было примерно семьдесят — это не случайный зевака, не праздный тусовщик, а высоко замотивированный товарищ, который нашел время и силы, чтобы приехать из дома в такую даль только лишь затем, чтобы пройтись по улицам с нелепым плакатом. Лично для меня важно, что Монстрация стала семейным праздником. На нее пришли мамы и папы со своими детьми девяти-десяти лет. А значит, будущее за нами. И кто знает, может, через десять лет Монстрация станет всеобщим городским фестивалем. А я буду кайфовать, как рядовой участник этого карнавального действа. Кто знает?» — поделился впечатлениями организатор Монстрации Семен Чирков.
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Зачем люди собираются и ходят с абсурдными лозунгами?
Стоит отметить, что Монстрация прошла без происшествий. Полицейские с самого начала подстраховались и направили участников шествия так, чтобы они не столкнулись с аборигенами.
«Перед самым началом ко мне подошел полицейский и попросил, чтобы мы пошли не по аллее улицы Титова, а рядом, параллельно по тротуару. Офицер пояснил это так: аллея не просохла и там слишком грязно. Резонно, подумал я. И согласился. А уже потом, когда мы прошли метров 300-400, я понял всю тактическую тактичность полиции. На скамейках аллеи, по которой мы собирались идти, обосновались молодые и дерзкие аборигены Вторчермета с пивом и сигаретами. Не послушайся я полицейских, мы могли бы столкнуться с ними. И тогда бы, возможно, произошел культурный обмен, рискующий перейти в конфликт. А так мы прошли параллельным курсом. Нам улюлюкали, мы — улыбались», — рассказал организатор Монстрации журналист ЕТВ Семен Чирков.
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Семен Чирков не загадывает, где именно будет екатеринбургская Монстрация-2020. Но уже сейчас ему поступают предложения о новых площадках — в ЦПКиО или Академическом — которые позволят сделать абсурдистское шествие более масштабным, с жирной точной в виде, например, праздничного концерта в финале. Но это дело будущего.
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