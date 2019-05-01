Бар «Огонек» в Екатеринбурге отказался от мяса «Мираторг»
Бар «Огонек» в Екатеринбурге высказался по поводу сотрудничества с агрохолдингом «Мираторг», президент которого Виктор Линник уже прославился фразой «из ничего истерику закатили, балаболы». «Господин Линник, вот вам ответ от бара „Огонек“. Мы отказываемся от мяса Мироторг в своем ресторане», — написал Евгений Кексин, который отдал свою долю в заведении партнерам по бизнесу, в Telegram-канале «Записки горе-ресторатора». Оставшейся продукцией посетителей «Огонька» будут кормить по себестоимости с 1 по 3 мая.
Фото: скриншот Telegram-канала Евгения Кексина
Ранее Национальная мясная ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Велком», «Ремит», «Черкизово», предложила запретить ввоз зарубежной мясо-молочной продукции в Россию. Зачем это нужно, журналист Forbes спросил у президента агрохолдинга «Мираторг» Виктора Линника. Он ответил, что «это касается продовольственной безопасности страны». «Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции», — заявил Линник.
Но апогеем стали не эти слова президента агрохолдинга, а другие. На вопрос, не боится ли он общественного неприятия, Виктор Линник ответил: «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы». После этого «балаболы» стали активно обсуждать Виктора Вячеславовича.