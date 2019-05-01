Бар «Огонек» в Екатеринбурге отказался от мяса «Мираторг»

Ранее Национальная мясная ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Велком», «Ремит», «Черкизово», предложила запретить ввоз зарубежной мясо-молочной продукции в Россию. Зачем это нужно, журналист Forbes спросил у президента агрохолдинга «Мираторг» Виктора Линника. Он ответил, что «это касается продовольственной безопасности страны». «Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан — во Франции», — заявил Линник.

Но апогеем стали не эти слова президента агрохолдинга, а другие. На вопрос, не боится ли он общественного неприятия, Виктор Линник ответил: «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы». После этого «балаболы» стали активно обсуждать Виктора Вячеславовича.