1000 человек! Еще больше свердловчан пострадали от укусов клещей

Клещи покусали 1057 свердловчан, из них — 339 екатеринбуржцев. Неделю назад покусанных жителей Среднего Урала было в 2,5 раза меньше — 400 человек. Случаи присасывания вредителей зафиксировали в 58 муниципалитетах региона, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. Большинство пострадали в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Березовском, Асбесте, Первоуральске, Сысерти, Пышме и в Екатеринбурге. В столице Урала клещей чаще всего цепляют на Широкой речке, Шарташе, в поселке Горный Щит, Садовом, Компрессорном, Чапаева.

С клещевым иксодовым боррелиозом в больницу госпитализировали одного уральца. Заболевших энцефалитом пока нет. Противоклещевой иммуноглобулин получили 576 человек.

С сегодняшнего дня в регионе заработала «горячая линия» по профилактике клещевых инфекций. По телефонам эпидемиологи расскажут о вакцинации, защите от вредителей и о том, как себя вести, если вы уже пострадали. «Горячая линия» проработает до середины мая. Звонить можно в будние дни с 09:00 до 16:00. Публикуем список телефонов, по которым можно обратиться: