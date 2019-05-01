1000 человек! Еще больше свердловчан пострадали от укусов клещей
Клещи покусали 1057 свердловчан, из них — 339 екатеринбуржцев. Неделю назад покусанных жителей Среднего Урала было в 2,5 раза меньше — 400 человек. Случаи присасывания вредителей зафиксировали в 58 муниципалитетах региона, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. Большинство пострадали в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Березовском, Асбесте, Первоуральске, Сысерти, Пышме и в Екатеринбурге. В столице Урала клещей чаще всего цепляют на Широкой речке, Шарташе, в поселке Горный Щит, Садовом, Компрессорном, Чапаева.
С клещевым иксодовым боррелиозом в больницу госпитализировали одного уральца. Заболевших энцефалитом пока нет. Противоклещевой иммуноглобулин получили 576 человек.
С сегодняшнего дня в регионе заработала «горячая линия» по профилактике клещевых инфекций. По телефонам эпидемиологи расскажут о вакцинации, защите от вредителей и о том, как себя вести, если вы уже пострадали. «Горячая линия» проработает до середины мая. Звонить можно в будние дни с 09:00 до 16:00. Публикуем список телефонов, по которым можно обратиться:
Областное
управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»: (343) 270-15-97, (343) 270-15-62;
Центральный Екатеринбургский: (343) 375-77-97, (343) 375-61-82, (343) 278-38-36;
Северный Екатеринбургский: (343) 307-40-77, (34368) 40-44-7, (34369) 46-55-8;
Южный Екатеринбургский: (343) 266-55-21, (343) 266-55-22;
Алапаевский: (34346) 3-18-66;
Асбестовский: (34365) -2-49-78, (34365) 6-70-28, 8-902-26-030-13;
Ирбитский: (34360) 5-34-87;
Каменск-Уральский: (3439) 36-43-84;
Качканарский: (34344) 2-60-03, (34341) 6-35-21;
Красноуфимский: (34394) 7-59-40;
Нижнетагильский: (3435) 47-64-13;
Первоуральский: 8-800-222-45-60;
Североуральский: (34380) 3-01-43;
Серовский: 8-952-734-02-10;
Талицкий: (34375) 2-09-92, (34371) 2-18-98.