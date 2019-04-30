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В Свердловской области транспорт и природа получат связь с космосом

17:37, 30 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Правительство региона договорилось об использовании систем РКС. 

Правительство Свердловской области подписало соглашение с холдингом «Российские космические системы» (входит в корпорацию «Роскосмос»). Стороны договорились адаптировать в регионе данные национальной сети высокоточного позиционирования, определяющие геопозицию с точностью до сантиметра. Это позволит следить за природными явлениями, перевозкой опасных грузов и работой экстренных служб, сообщают в департаменте информполитики региона.

В рамках соглашения также планируют разработать программу, для мониторинга за пассажирским транспортом. Космические технологии также возможно применять в лесном, сельском хозяйстве и строительстве, добавил заместитель генерального директора РКС Анатолий Перминов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Роскосмос, космос, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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