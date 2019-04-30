Во время реконструкции ТЮЗа потеряли скульптуру «Каравелла»

«

Сначала корабль планировали перенести в Харитоновский парк , но там он так и не появилась. Директор театра Евгения Умникова , которая занимает пост в течение двух лет , сообщила

ЕАН , что не знает , где находится корабль.

Ее предшественница Светлана Учайкина в последний раз видела

Каравеллу» в театре после начала реконструкции. Подрядчик рассматривал несколько проектов его размещения

но позже забыл о корабле. По данным ЕАН

найти его пока так и не удалось.





, который был частью вентиляционной системы здания. Сейчас на его месте находится амфитеатр. Всю историю ЕТВ подробно рассказывал об истории екатеринбургского ТЮЗа. Скульптура корабля изначально украшала фонтанкоторый был частью вентиляционной системы здания. Сейчас на его месте находится амфитеатр. Всю историю читайте здесь.

В Екатеринбурге потерялась скульптураКаравелла», которая стояла на стеле перед зданием ТЮЗа до реконструкции 2014 года.