Во время реконструкции ТЮЗа потеряли скульптуру «Каравелла»
18:08, 30 Апрель 2019
Корабль планировали пристроить в парк, но потом забыли о нем.
В Екатеринбурге потерялась скульптура «Каравелла», которая стояла на стеле перед зданием ТЮЗа до реконструкции 2014 года. Сначала корабль планировали перенести в Харитоновский парк, но там он так и не появилась. Директор театра Евгения Умникова, которая занимает пост в течение двух лет, сообщила ЕАН, что не знает, где находится корабль. Ее предшественница Светлана Учайкина в последний раз видела «Каравеллу» в театре после начала реконструкции. Подрядчик рассматривал несколько проектов его размещения, но позже забыл о корабле. По данным ЕАН, найти его пока так и не удалось.
ЕТВ подробно рассказывал об истории екатеринбургского ТЮЗа. Скульптура корабля изначально украшала фонтан, который был частью вентиляционной системы здания. Сейчас на его месте находится амфитеатр. Всю историю читайте здесь.
«Меня называли сиротой, а я дрался, защищая семью»
Как из бабушкиного внука вырос борец за нравственность и безопасность детей.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.