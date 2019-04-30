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В праздники ветеранов ВОВ разместят в бизнес-залах Кольцово

09:08, 30 Апрель 2019
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Фото: svx.aero
Акция продлится с 1 по 12 мая.

Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые пользуются услугами аэропорта Кольцово, будут обслуживать в бизнес-залах и терминале деловой авиации. Так, например, в бизнес-залах екатеринбургского аэропорта есть еда и напитки, гардероб, туалетные и душевые комнаты, свежая пресса, интернет, комната отдыха для детей. Обычно за такие условия пассажирам приходится платить 4300 рублей за три часа, плюс 350 рублей за каждый дополнительный час.

Акция продлится с 1 по 12 мая, сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта Кольцово. Узнать подробную информацию можно на стойке информации в терминале А или по телефонам: +7 (343) 226-85-64, 8-800-1000-333 (круглосуточно).

Различные акции традиционно проводят для ветеранов в преддверии Дня Победы. Недавно в Екатеринбурге ветераны могли получить бесплатную стрижку, оформление бровей, маникюр, фото на память и вкусный чай с блинами.

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Интервью с руководителем УРК Евгением Жабреевым.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, День Победы, бизнес-зал, акция, ветераны, Кольцово, Екатеринбург
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