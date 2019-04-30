В Екатеринбурге участники «Майской прогулки» посадят хвойные деревья

Участники «Майской прогулки» в Екатеринбурге смогут посадить хвойный лес. Площадки и материал для посадки расположат в районе затопленных карьеров Трехозерка. Деревья сможет посадить каждый, кто прошел по трем маршрутам: на 18, 36 и 50 километров.

На деревья разрешат повесить именные таблички. «Расположение в городе позволит принимать участие в жизни своего дерева: поливать в засушливые периоды, укрывать на зиму от грызунов, вносить подкормку в почву, передавать детям и внукам», — пишет «Уральский следопыт». Первые 100 саженцев можно будет получить бесплатно — их предоставит Уральский государственный лесотехнический университет.

Напомним, 36 по счету «Майская прогулка» пройдет 19 мая. В этот раз она начнется от ДИВСа, где проходила два года назад. Финиш состоится у главного корпуса УрФУ. Участники прогулки получат 8000 значков с цанговым креплением, эмалевым покрытием и никелированием.