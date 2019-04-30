В Екатеринбурге подготовят волонтеров ШОС и БРИКС

В Екатеринбурге откроют центр подготовки волонтеров саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Соответствующее соглашение подписали руководитель волонтерского центра УрФУ Антон Белов и ассоциация волонтеров Южного Урала. Подобные центры откроют еще в пяти городах. Добровольцы помогут службам аккредитации, питания, безопасности и навигации участников мероприятия.

Чтобы попасть на саммиты, волонтеры должны хорошо знать несколько языков, деловой этикет и культуру стран мира. До главного события они успеют поработать на сотне деловых мероприятий. Лучшие активисты попадут в волонтерский корпус ШОС и БРИКС. Информацию о работе центра можно найти здесь.