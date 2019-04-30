В Екатеринбурге остановили водителя, который задолжал 600 тысяч детям
16:57, 30 Апрель 2019
О долгах мужчины узнала камера.
Судебные приставы и ДПС провели рейд на дорогах Екатеринбурга. Нарушителей ловили в районе камер видеофиксации на проспекте Космонавтов и Белинского. Они считывают по госномера наличие долгов у владельца. На этом маршруте остановили «Газель», водитель которой оказался в федеральном розыске за неуплату алиментов. Автомобиль сразу же арестовали, а автомобилиста отвезли в Березовский отдел УФССП, чтобы понять, почему он прячет 600 тысяч рублей. Ситуация повторилась еще с несколькими должниками. Четыре человека оплатили свои штрафы на месте, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Сотрудники реионального ГИБДД напоминают, что о своих штрафах можно узнать здесь. Если оплатить их в течение 20 дней, то можно получить скидку 50%. Если слишком долго ждать, то можно сесть в тюрьму на 15 суток или отправиться на исправительные работы.
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