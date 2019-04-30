В Екатеринбурге остановили водителя, который задолжал 600 тысяч детям

Судебные приставы и ДПС провели рейд на дорогах Екатеринбурга. Нарушителей ловили в районе камер видеофиксации на проспекте Космонавтов и Белинского. Они считывают по госномера наличие долгов у владельца. На этом маршруте остановили « Газель», водитель которой оказался в федеральном розыске за неуплату алиментов. Автомобиль сразу же арестовали , а автомобилиста отвезли в Березовский отдел УФССП , чтобы понять , почему он прячет 600 тысяч рублей. Ситуация повторилась еще с несколькими должниками. Четыре человека оплатили свои штрафы на месте , сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.



