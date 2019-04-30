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Свердловским ветеранам вручат открытки с подписью Путина

12:52, 30 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Почтальоны вручат 36 тысяч поздравлений.

Свердловским ветеранам вручат 36 тысяч открыток с поздравлением от президента России Владимира Путина. Из них 11,9 тысячи останутся в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в пресс-службе регионального отделения Почты России.

На лицевой стороне открытки изображен плакат Леонида Голованова «Красной армии — слава!», на обороте — фотохроника Великой Отечественной войны. Открытки будут распространять со 2 по 9 мая. Если кого-то не застанут дома, поздравления уйдут обратно на почту. Работники почты уточнят адреса ветеранов и доставят открытки повторно.

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Фото: пресс-служба свердловского отделения Почты России

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, День Победы, ветераны, Почта России, поздравление, открытка, Свердловская область , Екатеринбург
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