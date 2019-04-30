Свердловским ветеранам вручат открытки с подписью Путина
12:52, 30 Апрель 2019
Почтальоны вручат 36 тысяч поздравлений.
Свердловским ветеранам вручат 36 тысяч открыток с поздравлением от президента России Владимира Путина. Из них 11,9 тысячи останутся в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в пресс-службе регионального отделения Почты России.
На лицевой стороне открытки изображен плакат Леонида Голованова «Красной армии — слава!», на обороте — фотохроника Великой Отечественной войны. Открытки будут распространять со 2 по 9 мая. Если кого-то не застанут дома, поздравления уйдут обратно на почту. Работники почты уточнят адреса ветеранов и доставят открытки повторно.
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Фото: пресс-служба свердловского отделения Почты России
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