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Свердловская ФСБ изъяла 8,6 тысячи бутылок паленого алкоголя

14:15, 30 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Фальсификат весил четыре тонны. Его подпольно разливал грузин.

Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели рейд в поселке Измоденово Белоярского района. В ходе операции они нашли 8639 бутылок паленой водки и коньяка с маркировкой «Нефть», «Арбатская», «Голд», «Кенигсберг», «Дербент» и «Бакарди». Кроме того, работники службы изъяли десять тысяч пустых бутылок, подготовленных для розлива. Мужчина из Грузии, который занимался подпольным производством, лишился сразу четырех тонн товара.

Фальсификат забрали и отправили в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО. Результаты проверки отправили в МВД для возбуждения уголовного дела, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

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Интервью с руководителем УРК Евгением Жабреевым.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, водка, коньяк, спирт, алкоголь, ФСБ, Свердловская область
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