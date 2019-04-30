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Полиция Екатеринбурга подготовилась к майским праздникам

15:36, 30 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбурга
Сложные две недели ждут и городских энергетиков. 

Полиция Екатеринбурга создала рабочую группу, которая будет следить за обстановкой и координировать действия правоохранителей во время майских праздников. За порядком на первомайской демонстрации будут следить сотрудники Госавтоинспеции, Росгвардии, ЧОП и народных дружин, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Перед началом шествия площадку обследуют с собаками.

К длинным выходным также подготовились екатеринбургские энергетики. С 30 апреля по 12 мая они работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе «Т Плюс». Круглосуточно дежурить будут восемь аварийных бригад по пять человек. В распоряжении у них будет 16 единиц техники.

В первомайской демонстрации примут участие около 25 тысяч человек. Колонны начнут формировать в 9:00. Подробности читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Первомай, полиция, праздники, Екатеринбург
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