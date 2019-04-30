Куйвашев поручил отбить у подростков тягу к наркотикам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить борьбу с наркоманией среди несовершеннолетних. «Дети и подростки легко попадают под стороннее влияние, недооценивают опасность потребления наркотиков», — заявил глава региона во время координационного совета. По словам Куйвашева, больше времени стоит уделить реабилитации наркоманов и мотивировать подростков заниматься спортом, сообщили в департаменте информполитики региона. Ситуацию с наркоманией в регионе губернатор оценил как «стабильную».

В апреле свердловские полицейские искали подростков-наркоманов в заброшенных местах, а управляющие компании стирали надписи, которые могли натолкнуть на мысль о запрещенных веществах. ЕТВ побывал на проекте «Бай, бай, стигма» и выяснил, какая реабилитация может помочь бывшим наркоманам. Читайте здесь.