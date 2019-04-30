Инспекторы ДПС спасли велосипедиста на свердловской трассе в снегопад

Дорожные инспекторы помогли свердловским автомобилистам, которые застряли на дорогах во время внезапного снегопада. В Тавде водитель грузовика пытался подняться в гору, но так и не смог преодолеть преграду и соскользнул. Автомобиль развернуло и он перегородил дорогу. Сотрудники ГИБДД вызвали спецтехнику и высыпали на проезжую часть противогололедный материал. С помощью пожарного автомобиля, грузовик удалось развернуть и поднять на вершину.

В Талицком районе инспекторы ДПС заметили велосипедиста, который был одет не по погоде. Его остановили и предложили погреться в патрульном автомобиле. Молодой человек рассказал, что возвращался от родственников из Тюмени и попал в снегопад. Ему посоветовали не ездить вечером на такие расстояния и отвезли в Талицу на машине.



Во время патрулирования трассы Екатеринбург-Серов наряд ДПС заметил автомобиль, съехавший с дороге. Оказалось водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге и застрял. Иномарку вернули на проезжую часть и водитель, который не пострадал при ДТП, поехал дальше, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

На пасху, 28 апреля, на область обрушился сильный снегопад. В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков. Ситуацию осложняет то, что большинство уборочной техники уже перевели на летний режим работы.

