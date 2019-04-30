Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Инспекторы ДПС спасли велосипедиста на свердловской трассе в снегопад

16:40, 30 Апрель 2019
winter-3077856_1280.jpg
Фото: pixabay
Молодой парень поехал из Тюмани в Талицу, но оделся не по погоде.

Дорожные инспекторы помогли свердловским автомобилистам, которые застряли на дорогах во время внезапного снегопада. В Тавде водитель грузовика пытался подняться в гору, но так и не смог преодолеть преграду и соскользнул. Автомобиль развернуло и он перегородил дорогу. Сотрудники ГИБДД вызвали спецтехнику и высыпали на проезжую часть противогололедный материал. С помощью пожарного автомобиля, грузовик удалось развернуть и поднять на вершину.

В Талицком районе инспекторы ДПС заметили велосипедиста, который был одет не по погоде. Его остановили и предложили погреться в патрульном автомобиле. Молодой человек рассказал, что возвращался от родственников из Тюмени и попал в снегопад. Ему посоветовали не ездить вечером на такие расстояния и отвезли в Талицу на машине.

Во время патрулирования трассы Екатеринбург-Серов наряд ДПС заметил автомобиль, съехавший с дороге. Оказалось водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге и застрял. Иномарку вернули на проезжую часть и водитель, который не пострадал при ДТП, поехал дальше, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

На пасху, 28 апреля, на область обрушился сильный снегопад. В Екатеринбурге выпала месячная норма осадков. Ситуацию осложняет то, что большинство уборочной техники уже перевели на летний режим работы.

«Меня называли сиротой, а я дрался, защищая семью»
Как из бабушкиного внука вырос борец за нравственность и безопасность детей.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Инспекторы ДПС спасли велосипедиста на свердловской трассе в снегопад»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, холод, трасса , снег, ДПС, ГИБДД, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
Общество
Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
ЕТВ побывал в уральском штабе дальнобойной революции и узнал о дальнейших планах борцов с «Платоном».
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
03 мая в 20:00
С Владимир Якуба
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
02 мая в 19:30
С Светлана Боринская
Демин ужесточит контроль за велосипедистами после наезда на ребенка
Общество
Демин ужесточит контроль за велосипедистами после наезда на ребенка
Руководитель областного ГИБДД заявил, что в следующем сезоне педальным нарушителям грозят меры административного воздействия.