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Екатеринбуржец попытался угнать Infiniti, но его настиг хозяин

14:55, 30 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Мужчина увидел свой автомобиль в окно и выбежал на улицу.

Полиция Екатеринбурга поймала угонщика Infiniti, которому не удалось похитить автомобиль. В отделение МВД позвонил хозяин машины и рассказал, что увидел преступника в окно: Infiniti отъезжала от парковки около Ленина, 54 и зацепила автомобиль рядом. Владелец машины выбежал на улицу, открыл дверь со стороны пассажира, но угонщик успел сбежать, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские нашли угонщика. Им оказался ранее судимый мужчина, который вышел из тюрьмы только в феврале 2019 года. Он объяснил, что увидел сумку в одном из офисов. Там он обнаружил ключи от машины и решил действовать. Потом, по словам задержанного, мотор заглох, появился хозяин Infiniti, и угонщику пришлось бежать.

Сейчас екатеринбуржец находится под стражей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, автомобиль, машина, УМВД по Екатеринбургу, угон, Екатеринбург
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