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Екатеринбург вошел в пятерку городов с самой дорогой уборкой квартир

08:45, 30 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Услуги клинера в уральской столице стоят в среднем 800 рублей в час.

Екатеринбург занял четвертое место в списке городов с самыми дорогими услугами клининга. В уральской столице клинер обойдется вам в среднем в 800 рублей, посчитали специалисты Youla. Дороже всего в стране уборка стоит в Санкт-Петербурге. Здесь вам придется заплатить 1160 рублей. Чуть меньше цена в Москве — 1070 рублей. Далее идет Ростов-на-Дону — 810 рублей. Заказать клинера дешевле всего в Самаре (550 рублей), Перми (500 рублей) и Омске (440 рублей).

Если вы хотите заказать уборку всей квартиры в Екатеринбурге, ее средняя стоимость составит в среднем 830 рублей в час. Но самая популярная услуга в столице Урала — мытье окон (40% среди клинеров). Второе и третье места занимают уборка квартир (21%) и балконов (19%). За мытье окон екатеринбуржцам придется заплатить 420 рублей в час, за уборку балкона — 700 рублей.

Если говорить о гендерных различиях, то мужчины в основном интересуются уборкой территории, а женщины — клинингом квартир, балконов и мытьем окон. Но звонят по поводу услуги чаще всего мужчины.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Юла, клининг, квартиры, уборка, Екатеринбург
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