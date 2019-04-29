В Екатеринбурге на 2,5 недели закроют центральную улицу
15:49, 29 Апрель 2019
На Радищева будут прокладывать водопровод.
В Екатеринбурге перекроют улицу Радищева от Московской до Шейкмана. Компания «Атомстройкомплекс» будет прокладывать на этом участке водопровод, сообщили в пресс-службе мэирии. Работы продолжатся со 2 по 20 мая. Транспорт направят по Шейнкмана, Куйбышева и Московской. Водителей просят обращать внимание на знаки. ЕТВ отметил перекрытия на карте:
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Сегодня, 29 апреля, энергетики перекрыли движение по дублеру улицы Краснолесья в Академическом. Речь идет об участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Специалисты будут прокладывать магистральную сеть теплоснабжения. Автомобилистам придется объезжать участок до 15 июля.
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