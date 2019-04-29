В Екатеринбурге за десять миллионов обновят фабрику-кухню УЗТМ
10:09, 29 Апрель 2019
Ремонт потребовался трем памятникам архитектуры.
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который отремонтирует три городских объекта культурного наследия. Больше всего работы потребуется на фабрике-кухне УЗТМ на улице Красных партизан, 9. Там необходимо наладить отопление, вентиляцию и канализацию. На работы потратят десять миллионов рублей. ЕТВ рассказывал об истории строительства здания.
В доме мещанки А. С. Калашниковой, построенном в 1940 году, нужно укрепить деревянные конструкции крыши. Небольшой ремонт также требуется ЦК «Верх-Исетский» на Субботников, 1, говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок. Работы должны выполнить до 20 декабря 2019 года. За ремонт из городского бюджета потратят 19 миллионов рублей.
Шпион, которого я нарисовал
В 98-м году выпускник Свердловского художественного училища распечатал 3 тысячи экземпляров комикса.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Полезный разговор
Помощь женщинам в кризисной ситуации
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.