Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента
15:15, 29 Апрель 2019
Глеб Черный описывал унижения в общежитии. Крайней сделали заведующую кафедрой журналистики ЮГУ Любовь Третьякову.
Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университета, где она работала по совместительству, из-за поста студента в Facebook. Глеб Черный рассказал об унижениях в общежитии за бардак, никак при этом не упоминая Третьякову. Он признал, что беспорядок действительно был, но осудил «воспитательные меры» сотрудников ЮГУ.
«Нас тоже вызвали к стенке, и я почувствовал себя пленным немцем. Главное — не спорить, тогда все закончится быстро и безболезненно. […] Затем встала наш куратор и тьютор. Она сказала, что ребята мы не плохие, просто ленивые немного, но в целом — адекватные. „Им, ребятам, не хватает…“ — она на секунду задумалась. „Мозгов!“ — выкрикнула директор студенческого центра, перебив ее. Проректор засмеялась, по залу пошли улыбки», — написал студент.
Шпион, которого я нарисовал
История комикса из девяностых.
После публикации на разговор к руководству ЮГУ вызвали заведующую кафедрой журналистики Любовь Третьякову: в итоге ее заставили написать заявление об уходе по собственному желанию. «Был вынужден уволиться человек, который абсолютно не причастен к ситуации. Человек, который искренне любил эту кафедру, этот департамент, этот университет. Который отдал этой работе 8 лет жизни. Вместе с ней ушло еще, как минимум, 15 человек. И не ушел никто из тех, кто унижал студентов, покрывал эту систему, кто спровоцировал нас», — отреагировал Глеб Черный позднее.
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