Уральского преподавателя заставили уволиться из-за поста студента

Преподавателя факультета журналистики УрФУ Любовь Третьякову заставили уволиться из Югорского государственного университетагде она работала по совместительствуиз-за поста студента в Facebook. Глеб Черный рассказал об унижениях в общежитии за бардакникак при этом не упоминая Третьякову. Он призналчто беспорядок действительно былно осудилвоспитательные меры» сотрудников ЮГУ.

После публикации на разговор к руководству ЮГУ вызвали заведующую кафедрой журналистики Любовь Третьякову: в итоге ее заставили написать заявление об уходе по собственному желанию. « Был вынужден уволиться человек , который абсолютно не причастен к ситуации. Человек , который искренне любил эту кафедру , этот департамент , этот университет. Который отдал этой работе 8 лет жизни. Вместе с ней ушло еще , как минимум , 15 человек. И не ушел никто из тех , кто унижал студентов , покрывал эту систему , кто спровоцировал нас», — отреагировал Глеб Черный позднее.