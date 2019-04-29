Свердловское отделение «Почты России» рассказало о работе в праздники
17:35, 29 Апрель 2019
Посылкам придется подождать два дня.
Свердловское отделение «Почты России» сообщило о режиме работы в праздничные дни. Так, 1 и 9 мая объявлены выходными. В эти дни посылки отправляться и приниматься не будут.
30 апреля и 8 мая почтовые отделения завершат работу на час раньше. Главпочтамт Екатеринбурга будет работать до 21.00. 2 и 10 мая отделения «Почты России» будут работать по графику субботы, а 3 мая — по режиму воскресенья. 4, 5, 11 и 12 мая изменений в часах работы не предвидится.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Алекс Дубас. Выносимая легкость бытия!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!