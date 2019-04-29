Свердловское отделение «Почты России» рассказало о работе в праздники

Свердловское отделение «Почты России» сообщило о режиме работы в праздничные дни. Так, 1 и 9 мая объявлены выходными. В эти дни посылки отправляться и приниматься не будут.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения завершат работу на час раньше. Главпочтамт Екатеринбурга будет работать до 21.00. 2 и 10 мая отделения «Почты России» будут работать по графику субботы, а 3 мая — по режиму воскресенья. 4, 5, 11 и 12 мая изменений в часах работы не предвидится.