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Свердловское отделение «Почты России» рассказало о работе в праздники

17:35, 29 Апрель 2019
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Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
Посылкам придется подождать два дня.

Свердловское отделение «Почты России» сообщило о режиме работы в праздничные дни. Так, 1 и 9 мая объявлены выходными. В эти дни посылки отправляться и приниматься не будут.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения завершат работу на час раньше. Главпочтамт Екатеринбурга будет работать до 21.00. 2 и 10 мая отделения «Почты России» будут работать по графику субботы, а 3 мая — по режиму воскресенья. 4, 5, 11 и 12 мая изменений в часах работы не предвидится.

Шпион, которого я нарисовал
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Почта России
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