Судебные приставы избавились от цветочного киоска в Екатеринбурге

Судебные приставы избавились от незаконного цветочного киоска в Верх-Исетском районе. Площадку в 127 квадратных метров на улице Белореченской потребовало освободить МУГИСО. Владелец павильона отказался добровольно сворачивать торговлю , поэтому киоск сначала арестовали , а потом и демонтировали , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Владельцу придется оплатить проделанные работы.

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В Екатеринбурге остается еще 987 киосков , размещенных на частной земле или поставленных незаконно. Борьба с ними идет медленно — у полиции нет места для их хранения.

Мэрия Екатеринбурга планирует избавиться от всех киосков в центре города уже к 2023 году. Согласно утвержденному планувсе ларьки должны разместиться на первых этажах многоэтажек или в отдаленных районахгде есть нехватка торговых объектов. ЕТВ разбиралсячто ждет Екатеринбург без киосков