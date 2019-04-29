Судебные приставы избавились от цветочного киоска в Екатеринбурге
10:40, 29 Апрель 2019
Торговый павильон занял городскую землю.
Судебные приставы избавились от незаконного цветочного киоска в Верх-Исетском районе. Площадку в 127 квадратных метров на улице Белореченской потребовало освободить МУГИСО. Владелец павильона отказался добровольно сворачивать торговлю, поэтому киоск сначала арестовали, а потом и демонтировали, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Владельцу придется оплатить проделанные работы.
Мэрия Екатеринбурга планирует избавиться от всех киосков в центре города уже к 2023 году. Согласно утвержденному плану, все ларьки должны разместиться на первых этажах многоэтажек или в отдаленных районах, где есть нехватка торговых объектов. ЕТВ разбирался, что ждет Екатеринбург без киосков, читайте здесь. В Екатеринбурге остается еще 987 киосков, размещенных на частной земле или поставленных незаконно. Борьба с ними идет медленно — у полиции нет места для их хранения.
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