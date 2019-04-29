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Снег разогнал танки в Екатеринбурге

12:48, 29 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Репетицию Парада Победы пришлось перенести из-за погоды.
Из-за снегопада и резкого похолодания в Екатеринбурге перенесли репетицию Парада Победы, запланированную на вечер 29 апреля. Какого числа у военных будет очередной прогон, пока неизвестно. В мэрии Екатеринбурга обещали рассказать все подробности в ближайшее время. До 9 мая у военных было запланировано еще две репетиции с участием техники: 3 и 7 мая. Все они сопровождаются масштабными дорожными перекрытиями, которые начинаются в 19:00 и заканчиваются только ночью, в 4:00.

Напомним, на Пасху, 28 апреля, в Екатеринбурге начался сильный снегопад, который продолжается до сих пор. За день выпала почти месячная норма осадков. Чтобы привести город в порядок, уборочную технику пришлось снова переводить на зимний режим работы. Жителей города призвали до потепления перейти на общественный транспорт.
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В 98-м году выпускник Свердловского художественного училища распечатал 3 тысячи экземпляров комикса.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, погода, снегопад, парад Победы, снег, парад, репетиция парад, Екатеринбург
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